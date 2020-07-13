Iza buğdayından üretilen 15 ton makarna bedava dağıtılacak

BOLU Belediyesi ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi iş birliğinde üretilen ıza buğdayından yapılan makarnalar, düzenlenen etkinlikle tanıtıldı. Hazırlanan 15 ton makarna, halka ücretsiz olarak dağıtılacak.

Bolu yöresine özgü olan ve içerdiği protein, amino asit, mineral, karoten miktarı ve besin değeri açısından son derece zengin bir ürün olmasının yanı sıra ekmeklik buğdaya göre daha fazla çinko, demir, bakır, selenyum ve protein içeren yüksek besin değerli ıza buğdayının kentte yaygınlaştırılması amacıyla Bolu Belediyesi ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nce üretimi yapıldı. Üretilen buğdayların hasat edilmesiyle, 2 kurumun iş birliğiyle anlaşılan özel firma tarafından makarna yapıldı.

Yapılan makarnalar, düzenlenen toplantı ve yemekle tanıtıldı. Tanıtım etkinliğine Bolu Vali Yardımcısı Çağlayan Kaya, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, BAİBÜ Rektör Yardımcısı Samettin Gündüz, belediye başkan yardımcıları, akademisyenler, belediye meclis üyeleri katıldı. Etkinlikte katılımcılara ıza buğdayından yapılan makarnalar ve bulgur pilavı ikram edildi. Katılımcılara verilen anket formuyla ürünlerin lezzeti oylandı.

Iza buğdayının 13 bin yıllık bir geçmişi olduğunu belirten Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "13 bin yıllık bir geçmişi olan bir üründen bahsediyoruz. Protein değeri yüksek bir ürün. Buğdayın birçok çeşidi var. Bu da bakarsanız bir buğday. Ama bu siyez buğdayı değil. Iza buğdayı her yönüyle Türkiye'de çok meşhur olan siyezden daha iyi durumda. Dolayısıyla kısa süre içerisinde ıza, siyezden daha çok anılan bir buğday olacaktır. Üniversitemiz bu konuda çalışma başlatmış. 3 yıl önce de belediye ile ortak çalışmaya başlamışlar. Biz de bunu sürdürüyoruz. Şu anda 15 ton makarna halinde biz ürünlerimizi teslim aldık. Biz önümüzdeki günlerde hem halkımıza ücretsiz olarak dağıtacağız. Hem de bir çok lokantada bu makarnayı pişirterek insanların beğenisine sunmalarını istirham edeceğiz" diye konuştu.