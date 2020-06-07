Son dakika haberi: Botan Çayı'nda akıntıya kapılan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Son dakika haberleri... Siirt'te Botan Çayı'nda akıntıya kapılan gencin cansız bedenine ulaşıldı.

07.06.2020 23:24 | Son Güncelleme: 07.06.2020 23:29
Siirt'te Botan Çayı'nda akıntıya kapılan gencin cansız bedenine ulaşıldı.
Eski Siirt- Eruh kara yolu yakınlarındaki Botan Çayı'na serinlemek için giren İdris Atunç (27) bir süre sonra akıntıya kapıldı.
Jandarma, AFAD, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri, arama kurtarma çalışması başlattı.
Ekiplerin çalışmaları sonucu Atunç'un cansız bedeni, suya girdiği bölgenin yakınında bulundu.
Sudan çıkarılan ceset, otopsi için Siirt Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Atunç'un yakınları, hastanede gözyaşı döktü. Son dakika haberi: Botan Çayı’nda akıntıya kapılan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Botan Çayı, Siirt, Eruh, Güncel, Haber

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