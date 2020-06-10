Son dakika haberi! Buca'da bina, eczane ve kuaförlerde ilaçlama

Son dakika haberleri... Pandemi sürecinde yaptığı etkin çalışmalarla örnek gösterilen Buca Belediyesi, normalleşme sürecinde de çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Son dakika haberi! Buca'da bina, eczane ve kuaförlerde ilaçlama
10.06.2020 12:48 | Son Güncelleme: 10.06.2020 12:52
Pandemi sürecinde yaptığı etkin çalışmalarla örnek gösterilen Buca Belediyesi, normalleşme sürecinde de çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Salgın riskini azaltmak için park ve sokaklarda yoğun mesai yapan ekipler, eczane, kuaför, kafe, kıraathane gibi insan sirkülasyonunun yoğun olduğu mekanlarda da dezenfekte çalışması yapıyor.

Koronavirüs (Covid-19) salgının başından beri önlemleri en üst düzeye taşıyan Buca Belediyesi, normalleşme sürecine geçilirken ilçe genelindeki tedbirlerini sürdürüyor. Buca Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri, İzmir'in en kalabalık ilçesi olan Buca'da vatandaşların ortak kullanım alanlarında salgına maruz kalmalarını önlemek amacıyla dezenfekte çalışmalarına hız verdi. Öncelikli olarak koronavirüs vakalarının görüldüğü binalarda çalışma yapan ekipler, virüsün yayılma riskinin yüksek olduğu kent genelindeki 216 eczaneyi de Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçlarla dezenfekte etti. Salgın sonrası vatandaşların akın ettiği kadın ve erkek kuaförleri, kıraathaneler, kafeler de özel hijyen çalışmasında önem verilen mekanlar oldu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Buca Belediyesi, Kuaför, İzmir, Buca, Güncel, Haber

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