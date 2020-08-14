Son dakika haberi... BURSA Bursa’da filyasyon ekipleri kapı kapı dolaşıp, hastaları kontrol ediyor

Bursa'da filyasyon ekipleri kapı kapı dolaşıp, hastaları kontrol ediyor

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan filyasyon ekipleri, kapı kapı dolaşarak koronavirüs testi pozitif çıkan vatandaşlar ile temaslı kişileri kontrol ediyor. Sağlık ekiplerine denetim sırasında polisler de eşlik ediyor.

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' genelgesi doğrultusunda emniyet ve sağlık ekipleri tarafından koronavirüs denetimleri yapıldı. Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Yıldırım İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri ve Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım ilçesinde çeşitli adreslerde izolasyon denetimleri gerçekleştirdi. Yapılan denetimde, İl Sağlık Müdürlüğü'nden evlerinde izolasyona tabi tutulan kişi bilgilerini alan ekipler, bu kişilerin özellikle ilk 7 günlük süre içerisinde izolasyon şartlarına uyup uymadığını takip ederek, gerekli bilgilendirmelerde bulundu.

'KARANTİNADAKİLERİN EVDE OLUP OLMADIĞINI KONTROL EDİYORUZ'

Yıldırım İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ferhat Ekinci, denetimlerle ilgili açıklama yaptı. Ekinci açıklamasında yayılma hızının düşürülmesini hedeflediklerini belirterek, günde ortalama 100 evi ziyaret ettiklerini kaydetti. Uzm. Dr. Ekinci, 'Mart ayından itibaren yoğun bir şekilde koronavirüslü hastaların hastanede tedavileri ve bunların temaslarını tespit ederek evde izolasyonlarını filyasyon ekipleri olarak sağlamaktayız. Son 10 gündür İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın talimatlarıyla evde izole ettiğimiz pozitif hastaların ve temaslı hastaların kurulan izlem timleriyle evde izole olup olmadıklarını yoğun bir şekilde kontrol etmekteyiz. Buradaki amacımız izole olarak evde kalması gereken pozitif hastaların ve temaslıların topluma çıkıp, bu hastalığı topluma yaymalarını engellemek. Bu konuda ilçemizde emniyet müdürlüğüyle birlikte yoğun bir şekilde çalışma yürütmekteyiz. Yoğun olarak ihlalle karşılaşmamaktayız. Her gün yaklaşık 100 haneyi ziyaret edip, hastaların evde kalması konusunda bilgi vermekteyiz. Sağlık sorunları varsa onları da not alarak gerekli müdahaleyi yapmaktayız' dedi.