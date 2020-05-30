Son dakika haberi! BURSA-Maskeli hırsızlar kameraya yakalandı

Son dakika gelişmesine göre Burdur'da 11 hane karantinaya alındıBURDUR'da, bir kişide pozitif vakaya rastlanması sonucu farklı adreslerdeki 11 hane, karantinaya alındı.

30.05.2020 15:38 | Son Güncelleme: 30.05.2020 15:43
Burdur'da 11 hane karantinaya alındı
BURDUR'da, bir kişide pozitif vakaya rastlanması sonucu farklı adreslerdeki 11 hane, karantinaya alındı.
Merkez Emek Mahallesi'nde bir kişiye yapılan Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Emek Mahallesi Karacaoğlan Caddesi'ndeki biri müstakil bina, diğerleri daire olmak üzere 11 hane, bu sabah 08.00 itibariyle karantinaya alındı. Testi pozitif çıkan kişi ise Burdur Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
33 KİŞİ KARANTİNADA
Burdur'da, bir kişide pozitif vakaya rastlanması sonucu farklı adreslerdeki 11 hane, karantinaya alınırken, pozitif çıkan kişinin 18 yaşındaki B.V. olduğu belirlendi. B.V.'nin test sonucu pozitif çıkınca anne ve babası ile birlikte Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındığı öğrenildi. Filyasyon ekipleri tarafından B.V.'nin temaslı olduğu belirlenen Emek, Bağlar, Zafer, Burç, Atatürk, Mehmet Akif Ersoy mahallelerinde 11 hanede 30 kişinin de evlerinde karantinaya alındığı kaydedildi. Son dakika haberi! BURSA-Maskeli hırsızlar kameraya yakalandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Emek Mahallesi, Koronavirüs, Burdur, Sabah, Güncel, Haber

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