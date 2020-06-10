ÇANAKKALE Kaz Dağları'nın 'altın mantarı' köylünün gelir kapısı oldu

Son dakika haberlerine göre Kaz Dağları'nın 'altın mantarı' köylünün gelir kapısı olduÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, Kaz Dağları'nda toplanan, rengi nedeniyle 'altın mantarı' olarak adlandırılan mantar, köylülerin gelir kapısı oldu.

10.06.2020 11:38 | Son Güncelleme: 10.06.2020 11:46

Kaz Dağları'nın 'altın mantarı' köylünün gelir kapısı oldu
ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, Kaz Dağları'nda toplanan, rengi nedeniyle 'altın mantarı' olarak adlandırılan mantar, köylülerin gelir kapısı oldu. Yoğun talep gören altın mantarın kilosu, toptan 35 TL'den alıcı buluyor.
Bayramiç ilçesi sınırlarında bulunan Kazdağları'nın kuzey yamaçlarında yaz yağmurlarının ardından yetişen, rengi nedeniyle 'altın mantarı' olarak adlandırılan mantar, köylülerin gelir kapısı oldu. Alakeçi köyünde yoğun yağış ile birlikte çıkan altın mantarlarını toplamak için vatandaşlar birbirleriyle yarışıyor. Altın mantarı özellikle çam ormanlarının altındaki çalılık alanlarda yetişiyor. Yörede, çalı, sarı ve altın mantarı olarak bilinen ve ihraç edilen mantar, köye gelen toptancılar tarafından kilosu 35 TL'den alınıyor.
Alakeçi köyünde altın mantarı toplayan Mustafa Akyüz (52) "Bu sene bolca yağış oldu. Dağlık alanda aradığımız altın mantarı bu yağışlar sonrası bolca çıktı. Topladığım mantarları satmaya geldim. Bizim için gelir kapısı oldu" dedi.
Toptancı Mustafa Esen (55) ise, "Bu mantar her bölgede farklı isim ile anılıyor. Burada sarı rengi nedeniyle altın mantarı diye biliniyor. Mantar alıcıları olarak bu köyde toplanıyoruz" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)-
=====================

ÇANAKKALE Kaz Dağları’nın ’altın mantarı’ köylünün gelir kapısı oldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Kaz Dağları, Çanakkale, Bayramiç, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son dakika: İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği yazıda asker uğurlama konusunda yasağa uymayanlara işlem yapılmasını istedi Haber
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği yazıda asker uğurlama konusunda yasağa uymayanlara işlem yapılmasını istedi
Anket sonuçlarına göre vatandaşların yüzde 73,3’ü Ayasofya’nın ibadete açılmasını istiyor Haber
Anket sonuçlarına göre vatandaşların yüzde 73,3'ü Ayasofya'nın ibadete açılmasını istiyor
CHP’li Mahmut Tanal’ın devlet malına zarar verdiği anların videosu tepki çekti Haber
CHP'li Mahmut Tanal'ın devlet malına zarar verdiği anların videosu tepki çekti
Çorum’da çobanın ’Aslan gördüm’ iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi Haber
Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi
Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti Haber
Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı Haber
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı
41 ilde değişikliğe giden Erdoğan, sağlıkçılar için ’Yük’ benzetmesi yapan valiyi görevden aldı Haber
41 ilde değişikliğe giden Erdoğan, sağlıkçılar için "Yük" benzetmesi yapan valiyi görevden aldı
Erdoğan’ın resti sonrası Yunanistan fena tutuştu! Korkuları manşetlerine yansıdı Haber
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan fena tutuştu! Korkuları manşetlerine yansıdı
Haberler››Güncel››ÇANAKKALE Kaz Dağları'nın 'altın mantarı' köylünün gelir kapısı oldu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:20: Atalay Demirci, 15 Temmuz'dan sonra örgütle irtibatını devam ettirmiş - Haber 12:19: Sağlıkçılara sözü ile eleştirilen Zonguldak Valisi, merkeze alındı - Haber 12:19: Avrupa Birliği temsilcileri Bayraklı'ya gelecek - Haber 12:19: BEYOĞLU'NDA ASKER UĞURLAMA KONVOYUNDA TEHLİKELİ ANLAR - Haber 12:19: Son dakika... Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 59 bini aştı - Haber 12:07: Son dakika: İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği yazıda asker uğurlama konusunda yasağa uymayanlara işlem yapılmasını istedi - Haber 10:50: Çoban köpeklerinin, sürüye saldıran kurdu öldürme anı kamerada - Haberler 10:31: Anket sonuçlarına göre vatandaşların yüzde 73,3'ü Ayasofya'nın ibadete açılmasını istiyor - Haber 10:06: Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi - Haber 09:50: CHP'li Mahmut Tanal'ın devlet malına zarar verdiği anların videosu tepki çekti - Haberler