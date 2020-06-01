Son dakika haberi: Çorlu'da sağanak yağış

Son dakika gelişmesine göre Çorlu'da sağanak yağışTEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde gök gürültülü sağanak yağışı etkili oldu.

01.06.2020 11:27 | Son Güncelleme: 01.06.2020 11:33
Çorlu'da sağanak yağış
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde gök gürültülü sağanak yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı.
Hava sıcaklığının 14 derece olan Çorlu'da gece başlayan yağış sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Omurtak Caddesi suyla kaplanırken, yağış nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı, zaman zaman trafik durma noktasına geldi. Bazı araçlarda su birikintisi nedeniyle arıza yaptı. Arıza yapan araçlar çekici yardımı ile kaldırıldı. Cadde üzerinde su tahliyesi yapılmasıyla yol tekrar trafiğe açıldı. Trafik ekipleri, suyla kaplanan cadde ve sokaklarda önlem alarak, sürücüleri uyardı. Son dakika haberi: Çorlu’da sağanak yağış

Kaynak: DHA

Etiketler: Sabah, Çorlu, Güncel, Haber

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