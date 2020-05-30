Son dakika haberi... ÇORUM-Burası Fethiye değil Çorum

Gelen son dakika haberine göre Burası Fethiye değil ÇorumÇORUM'un Oğuzlar ilçesinde doğal güzelliği ile ilgi çeken ve su sporlarının yapıldığı Obruk Barak Gölü'nde tekne gezileri başlıyor.

30.05.2020 13:43 | Son Güncelleme: 30.05.2020 13:53
Burası Fethiye değil Çorum
ÇORUM'un Oğuzlar ilçesinde doğal güzelliği ile ilgi çeken ve su sporlarının yapıldığı Obruk Barak Gölü'nde tekne gezileri başlıyor. Belediye imkanları ile alınan 15 kişilik gezi teknesi suya indirildi.
Obruk Barajı havzasında bulunan 6 bin 500 nüfuslu Oğuzlar ilçesi, Obruk Baraj Gölü ile oluşan doğal güzelliği ve yapılan su sporları ile ilgi çekiyor. Yamaç paraşütü de yapılan alanda baraj gölünde tekne turları da başlıyor. Beleidyenin aldığı 15 kişilik gezi teknesi suya indirildi.
Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, ilçelerini turizm noktasında geliştireceklerini belirterek Baraj gölünde jetski, sürat teknesi, deniz bisikleti ve gezi teknemiz yoktu. Yaklaşık 15 kişiyi aynı anda gezdirebileceğimiz ve içinde kafeteryasının da olabileceği bir tekneyi ilçemize kazandırdık. İlçemizi ikinci Fethiye yapmanın gayreti içerisindeyiz. Kızılırmak Havzasından gelen misafirlerimizi burada gönül rahatlığıyla gezdirebileceğiz dedi.
OBRUK BARAJI
Obruk Baraj Havzası sanayi bölgelerinden yalıt, doğal yapısı bozulmamış, İç Anadolu bölgesinin bittiği Karadeniz bölgesinin başladığı bir coğrafyada bulunmaktadır. Obruk Barajı Çorum'un kuzeyinde dar bir vadide, genişliği 600-700 metreyi geçmeyen 30 km uzunluğunda bir gerdanlık gibi olmuştur. Güneyden-kuzeye, doğudan-batıya uzanan sıra dağlar ormanlarla kaplı olup doğal güzellikler sunmaktadır. Buranın mikrokliması son derece lezzetli, kaliteli meyve ve sebze yetiştirmeye olanak sağlamaktadır. Bu dağlar 500 metreden 1500 metreye 2 km gibi kısa bir mesafede dik olarak yükseldiklerinden ve bir geçiş noktasında olduklarından zengin yaban hayatını ve endemik bitki türlerini içerisinde barındırmaktadır.
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Son dakika haberi... ÇORUM-Burası Fethiye değil Çorum

Kaynak: DHA

Etiketler: Fethiye, Oğuzlar, Çorum, Güncel, Haber

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