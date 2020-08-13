Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti, milletimizin özlemlerinden ve taleplerinden doğmuştur"

Son dakika haberleri... 75. Yıl Cumhuriyet Anfi Tiyatro ve Kültür Merkezi "AK Parti'nin 19. Kuruluş Yıl Dönümü" programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 75. Yıl Cumhuriyet Anfi Tiyatro ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "AK Parti'nin 19.

13.08.2020 19:07 | Son Güncelleme: 13.08.2020 19:13

75. Yıl Cumhuriyet Anfi Tiyatro ve Kültür Merkezi

"AK Parti'nin 19. Kuruluş Yıl Dönümü" programı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 75. Yıl Cumhuriyet Anfi Tiyatro ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "AK Parti'nin 19. Kuruluş Yıl Dönümü" programına katıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti, milletimizin özlemlerinden ve taleplerinden doğmuştur. AK Parti, sadece milletimize yaslanan bir partidir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti'nin hamurunu milletimiz yoğurmuştur, kumaşını millet dokumuştur. Bütün başarılarımızın bereketi ülkemize ve milletimize aittir."

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: ’AK Parti, milletimizin özlemlerinden ve taleplerinden doğmuştur’

Kaynak: AA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Güncel, Haber
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