Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan-Serrac ortak basın toplantısı öncesi koronavirüs tedbirleri

Bir son dakika haberine göre Koltuklara asılan lütfen sağlığınız için bu koltuğu boş bırakınız. Mesafenizi koruyunuz yazısı Sosyal mesafe kuralına uygun olarak oturma planı Çeviri için konuklara dağıtılan poşetlenmiş kulaklıklar ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile ortaj...

04.06.2020 18:37 | Son Güncelleme: 04.06.2020 18:41
Koltuklara asılan lütfen sağlığınız için bu koltuğu boş bırakınız. Mesafenizi koruyunuz yazısı
Sosyal mesafe kuralına uygun olarak oturma planı
Çeviri için konuklara dağıtılan poşetlenmiş kulaklıklar ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile ortaj basın toplantısı düzenledi.
Toplantının yapıldığı salonda, sosyal mesafe kuralına uygun olarak oturma planı düzenlendi.
Koltuklara, "Lütfen sağlığınız için bu koltuğu boş bırakınız. Mesafenizi koruyunuz." yazıları asıldı. Çeviri için konuklara dağıtılan kulaklıkların, hijyen kuralları çerçevesinde temizlenerek poşetlendiği görüldü.
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan-Serrac ortak basın toplantısı öncesi koronavirüs tedbirleri

Kaynak: AA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Libya, Güncel, Haber

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