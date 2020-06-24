Son dakika haberi! Dalgıçlar 15 yaşındaki Ayberk için seferber oldu

Gelen son dakika haberlerine göre Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde serinlemek için atladığı gölette kaybolan 15 yaşındaki Ayberk Topçu için ekipler arama çalışması başlattı.

Son dakika haberi! Dalgıçlar 15 yaşındaki Ayberk için seferber oldu
24.06.2020 18:27 | Son Güncelleme: 24.06.2020 20:34
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde serinlemek için atladığı gölette kaybolan 15 yaşındaki Ayberk Topçu için ekipler arama çalışması başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Süleymanbeyler köyü Asma köprü mevkisinde 15 yaşındaki Ayberk Topçu, sıcak hava dolayısıyla serinlemek için kayalıklardan gölete atladı. Bir süre sonra su yüzeyine çıkamayan çocuk için çevredekiler durumu ekiplere haber verdi. İtfaiye ekipleri, AFAD İl Müdürlüğü ve dalgıçlar köylülerle birlikte gölette arama çalışması başlattı. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor. - ZONGULDAK
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Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, 3. Sayfa, Haber

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