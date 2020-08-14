Çiftçileri mağdur eden su motoru hırsızlığı şüphelilerini JASAT yakaladı

DENİZLİ'de son 3 ay içinde üst üste meydana gelen tarım arazilerinde sulama motoru hırsızlığıyla ilgili araştırma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 11 motor hırsızlığının faili olan 4 kişilik çete üyelerini, Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonla yakaladı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Denizli'nin Çivril ve Baklan ilçeleri ile Afyonkarahisar'da tarım arazilerinde sulama motorlarını çalan kişileri yakalamak için araştırma başlattı. Sulama motorları çalan kişilerin piyasa fiyatının çok altında başkalarına sattıklarını tespit eden JASAT ekibi, 4 kişi oldukları tespit edilen şüphelerinin Afyonkarahisar'da olduklarını belirledi. Çete üyelerine ait Denizli merkezli Afyonkarahisar'da 6 farklı adrese JASAT, Baklan ve Çivril İlçe Jandarma ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda hırsızlık olaylarına karıştıkları belirlenen Hidayet C., (43) Sevcan C., (19) Mevlüt A., (28) ve Murat A., (41) gözaltına alındı. Şüphelilerin hırsızlık olaylarının ardından kullandıkları araçlara taktıkları sahte plakalar da ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.