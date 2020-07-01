Son dakika haberi! DENİZLİ Kanala düşen yaban domuzunu, avcı kurtardı

Son dakika haberi: Kanala düşen yaban domuzunu, avcı kurtardıDENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, düştüğü sulama kanalında sürüklenen 1 yaban domuzu, avcı Selçuk Poslu tarafından kurtarıldı.

01.07.2020 18:55 | Son Güncelleme: 01.07.2020 19:37
Kanala düşen yaban domuzunu, avcı kurtardı
DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, düştüğü sulama kanalında sürüklenen 1 yaban domuzu, avcı Selçuk Poslu tarafından kurtarıldı.
İnceköy Mahallesi yakınlarındaki sulama kanalına düşen ve sürüklenen 1 yaban domuzunu gören mahalle sakinleri, avcı Selçuk Poslu'dan yardım istedi. Poslu, bir arkadaşı ile kanala gelerek suda sürüklenen domuzu kurtarmak için çalışma başlattı. Poslu, kanal kenarından ip kullanarak yaban domuzunu yakaladı. Sudan çıkarılan domuz, Poslu'nun elinden kurtularak tekrar kanala atladı. Avcı Poslu, ikinci kez yaban domuzunu yakalayıp, karaya çıkardı. Poslu, uzunca bir süre suda kaldığı belirtilen domuzu, doğaya salıverildi. Poslu ve beraberindeki arkadaşının domuzu kurtarma mücadelesi takdir topladı. Son dakika haberi! DENİZLİ Kanala düşen yaban domuzunu, avcı kurtardı

Kaynak: DHA

Etiketler: Selçuk, Çivril, Güncel, Haber
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