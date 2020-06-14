Son dakika haberi: Denizli Valiliğine atan Vali Atik için veda programı düzenlendi

Son dakika güncel haberi... Polisevinde düzenlenen programa katılan STK üyeleri ile gazeteciler Vali Ali Fuat Atik'in konuşması Vali Atik'e plaket verilmesi Denizli Valiliğine atanan Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Fuat Atik, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gazetecilerle vedalaştı.

14.06.2020 17:05 | Son Güncelleme: 14.06.2020 17:42
Polisevinde düzenlenen programa katılan STK üyeleri ile gazeteciler
Vali Ali Fuat Atik'in konuşması
Vali Atik'e plaket verilmesi
Denizli Valiliğine atanan Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Fuat Atik, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gazetecilerle vedalaştı.
Siirt Polisevi'nde düzenlenen programda konuşan Atik, kadirşinas bir kent olan Siirt'i hiç bir zaman unutmayacağını, Denizli ile Siirt arasında kardeşlik bağlarını kurulacağını aktardı.
Görev yaptığı süre içinde Siirt'ten gördüğü yakın ilgiden mutlu olduğunu belirten Atik, şöyle dedi:
"Siirt'te imkanlar ölçüsünde hizmet yapmaya insanların gönüllerini kazanmaya çalıştım. Bu süre içinde Siirtlilerin çok büyük desteğini gördüm. Özellikle basın kuruluşları, sivil toplum örgütleri yaptığımız çalışmalara her zaman destek verdi. Halkımız da bize gönüllerini açtı. Allah hepsinden razı olsun. Siirtliler, Denizli'de bir kardeşlerinin, hemşehrilerilerinin olduğunu unutmamalıdır. Kapımız ve gönlümüz her zaman açıktır." Son dakika haberi: Denizli Valiliğine atan Vali Atik için veda programı düzenlendi

Kaynak: AA

Etiketler: Denizli, Siirt, Güncel, Haber

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