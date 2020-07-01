Son dakika haberi! Derede yakaladığı yılanla balık kavgası yaptı

Son dakika haberine göre Derede yakaladığı yılanla balık kavgası yaptıSAKARYA'nın Karasu ilçesinde derede balık avlarken yakalamak istediği balığı su yılanına kaptıran Ali Uğur'un(46), ağzında balık olan yılanı yakalayıp, 'O balığı önce ben gördüm, vereceksin hiç şansınö diyerek, yılanı öpüp dereye bıraktığı...

01.07.2020 13:59 | Son Güncelleme: 01.07.2020 14:19
Derede yakaladığı yılanla balık kavgası yaptı
SAKARYA'nın Karasu ilçesinde derede balık avlarken yakalamak istediği balığı su yılanına kaptıran Ali Uğur'un(46), ağzında balık olan yılanı yakalayıp, 'O balığı önce ben gördüm, vereceksin hiç şansınö diyerek, yılanı öpüp dereye bıraktığı anların videosu beğeni aldı.
Karasu Yalı Mahallesi'nde arkadaşlarıyla birlikte derede balık tutarken yakalamak istediği balığı yılana kaptıran Ali Uğur, su yılanını yakaladı. Suyun içine yatan Ali Uğur, "O balığı önce ben gördüm, vereceksin hiç şansın yokö derken, yılan balığı bıraktı. Ali Uğur yılanı öperek suyun içerisine bıraktı. Arkadaşları yaşanan anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip internette paylaşırken, görüntüler beğeni topladı.
Ali Uğur yılana zarar vermediğini belirtirken, insanların hayvanlara zarar vermesine karşı olduğunu belirtti. Videonun kısa sürede defalarca paylaşıldığını ve çok güzel yorumlar aldığını belirten Ali Uğur, "Ben yıllardır doğayla iç içe yaşıyorum ve hayvanları çok seviyorum. Bu yaşıma kadar asla hiçbir hayvanın canına kıymadım. Derede balık tutarken yılanın balığı yakaladığını gördüm ve yılanı tutup şaka yaparak balığı istedim. Tabi ki bu bir şakaydı ve amacım ona zarar vermek değildi. Bana yılandan korkup korkmadığımı soruyorlar, ben yılandan korkmuyorum, insanların vahşiliğinden korkuyorum" dedi. Son dakika haberi! Derede yakaladığı yılanla balık kavgası yaptı

Kaynak: DHA

Etiketler: Ali Uğur, Karasu, Güncel, Haber
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