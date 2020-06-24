Son dakika haberi! DİYARBAKIR Hakkari'de şehit olan Sözleşmeli Onbaşı Durak, Ergani'de toprağa verildi

Son dakika haberi: Hakkari'de şehit olan Sözleşmeli Onbaşı Durak, Ergani'de toprağa verildiHAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, Tuğtepe Karakolu'na İran tarafından açılan ateş sonucu şehit olan Sözleşmeli Piyade Onbaşı Recep Durak (21), Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı kırsal Gözakaya Mahallesi'nde düzenlenen...

24.06.2020 18:00 | Son Güncelleme: 24.06.2020 18:10
Hakkari'de şehit olan Sözleşmeli Onbaşı Durak, Ergani'de toprağa verildi
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, Tuğtepe Karakolu'na İran tarafından açılan ateş sonucu şehit olan Sözleşmeli Piyade Onbaşı Recep Durak (21), Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı kırsal Gözakaya Mahallesi'nde düzenlenen törenle toprağa verildi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Tuğtepe Karakolu'nda, keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında, İran tarafından açılan taciz ateşinde yaralanan 2 askerden Sözleşmeli Piyade Onbaşı Recep Durak, sevk edildiği hastanede kurtarılamayarak, şehit oldu.
Şehit Durak'ın naaşı, bu sabah Diyarbakır Havalimanı'nda yapılan törenin ardından Elazığ'ın Maden ilçesindeki baba ocağına götürüldü. Daha sonra aile mezarlığının bulunduğu Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki kırsal Gözekaya Mahallesi'ne getirildi. Şehit Recep Durak için, burada tören düzenlendi.
Törene Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Alparslan Kavaklıoğlu, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdülselam Öztürk, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile şehidin yakınları katıldı. Anne Nezihe Durak ile teyze Fatma Otçu, şehidin tabutun başında ağıtlar yaktı. Sözleşmeli Piyade Onbaşı Recep Durak'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Son dakika haberi! DİYARBAKIR Hakkari’de şehit olan Sözleşmeli Onbaşı Durak, Ergani’de toprağa verildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Diyarbakır, Hakkari, Ergani, Güncel, Haber

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