Son dakika haberi | Dükkanın önünde sergilenen tişörtü alıp giydi, hiçbir şey yapmamış gibi yoluna devam etti

Son dakika haberleri: Diyarbakır'da bir hırsız, giyim dükkanının önünde sergilenen tişörtü alıp ara sokağa girerek üstüne giydi.

Son dakika haberi | Dükkanın önünde sergilenen tişörtü alıp giydi, hiçbir şey yapmamış gibi yoluna devam etti
09.06.2020 13:40 | Son Güncelleme: 09.06.2020 16:01
Diyarbakır'da bir hırsız, giyim dükkanının önünde sergilenen tişörtü alıp ara sokağa girerek üstüne giydi. Pişkin hırsız, hiçbir şey yapmamış gibi yoluna devam ederken o anlar güvenlik kameralarına kaydedildi.

Olay geçtiğimiz gün Yenişehir ilçesi Ofis semtinde bulunan bir giyim mağazasında meydana geldi. İş yerinin önünden geçen bir hırsız, dükkanın önünde bulunan tişörtlerden birini alarak yandaki ara sokağa girdi. Burada üzerini değiştiren şahsı gören çocuklar, tişörtün parasını verip vermediğini sordu. Cebinden çıkardığı parayı gösterip tişörtü aldığını söyleyen zanlı, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Bu anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyarbakır, 3. Sayfa, Haber

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