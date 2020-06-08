Son dakika haberi | "Dur" ihtarına uymayan aracın çarptığı polis ağır yaralandı

Gelen son dakika haberine göre Kocaeli Körfez ilçesinde yol kontrolü sırasında dur ihtarına uymadığı iddia edilen bir aracın çarptığı 25 yaşındaki polis memuru Yusuf Doğan ağır yaralandı.

Son dakika haberi |
08.06.2020 12:57 | Son Güncelleme: 08.06.2020 13:00
Kocaeli Körfez ilçesinde yol kontrolü sırasında dur ihtarına uymadığı iddia edilen bir aracın çarptığı 25 yaşındaki polis memuru Yusuf Doğan ağır yaralandı. Daha sonra durdurulan aracın sürücüsü ise gözaltına alındı.

Olay 10.50 sıralarında Körfez Kirazlı Yalı mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Kirazlı Yalı mevki'inde yapılan yol kontrolleri sırasında 34 LU 1456 plakalı araç, polisin dur ihtarına uymadı. Hızla yoluna devam eden araç, yol kontrolünde görev yapan polis memuru Yusuf Doğan'a (25) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan polis memuru, kanlar içerisinde yerde kalırken, polis ekiplerince durdurulan araç sürücüsü Fatih K. ise gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin yardım anonsu sonrasında olay yerine gelen ambulansa alınan ağır yaralı polis memuru Doğan, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı. - KOCAELİ
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Kaynak: İHA

Etiketler: Yusuf Dogan, Kocaeli, Körfez, 3. Sayfa, Haber

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