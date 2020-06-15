Dur ihtarına uymayan sürücünün aracından 1 milyon lira değerinde uyuşturucu çıktı

Balıkesir'de polis uygulamasından kaçan ve kısa süreli kovalamacanın ardından yakalanan araçtan 1 milyon lira değerinde uyuşturucu madde çıktı.

15.06.2020 11:17 | Son Güncelleme: 15.06.2020 15:25

Balıkesir'de polisin "dur" ihtarına uymayan sürücüsünün kaçtığı araç kovalamaca sonucu durduruldu. Araçta 1 milyon lira değerinde 48 bin 888 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edremit ilçesinden piyasaya sürülmek için, yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Uyuşturucu taşıdığı belirlenen araç takibe alındı.

Dur ihtarına uymayan sürücünün aracından 1 milyon lira değerinde uyuşturucu çıktı

KISA SÜRELİ KOVALAMACA YAŞANDI

Uygulama noktasında 'dur' ihtarında bulunuldu ancak sürücü, aracıyla kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamaca sonunda sürücü Karesi ilçesinde yakalanırken araçta yapılan aramada, piyasa değeri 1 milyon lira olduğu değerlendirilen 48 bin 888 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan G.Ö. isimli şahıs uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Dur ihtarına uymayan sürücünün aracından 1 milyon lira değerinde uyuşturucu çıktı

Kaynak: İHA

Etiketler: Balıkesir, Araç, 3. Sayfa, Haber

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