Son dakika haberi: DÜZCE 65 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

65 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

DÜZCE Beyciler Mahallesi'nde Ömer Seyfettin Durmaz(65) evinde ölü bulundu. Vücut bütünlüğü bozulan Durmaz'in yaklaşık 10 gün önce öldüğü tahmin edilirken, olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

Beyciler Mahallesi 1095 sokakta 2 katlı evde yaşayan Ömer Seyfettin Durmaz'dan haber alamayan ve 10 gündür fındık toplayan ev sahibi Yakup Sevgeç eve gelerek yaşlı adamı kontrol etmek istedi. Evden gelen koku üzerine durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle birlikte kapı açılarak eve girildi. Olay yeri ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Durmaz'in vücut bütünlüğünün bozulduğu ve yayılan kokuyla birlikte yaklaşık 10 gün önce öldüğü tahmin edildi. Yapılan incelemenin ardından Ömer Seyfettin Durmaz'ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Durmaz'ın öldüğü duyan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken hazır bekletilen ambulansta müdahale edildi.

Yakup Sevgeç ise 'Aradım cevap vermedi. Cevap vermeyince geleyim dedim. Bu ev benim gidecek bir yeri yoktu evi verdim. Öleli 1 halfayı geçmiş. Fındık topluyordum ben fındıktan geldim' dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.