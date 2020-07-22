Son dakika haberi! Elazığ’da kadınlar Pınar Gültekin için bir araya geldi

Elazığ'da kadınlar Pınar Gültekin için bir araya geldi

ELAZIĞ'da, bir araya gelen kadınlar, Cemal Metin Avcı tarafından vahşice öldürülen Pınar Gültekin (27) ve tüm kadın cinayetlerini protesto etmek için eylem düzenlendi.

Elazığ'da Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyesi kadınlar, öğretmenevi önünde bir araya gelerek, Muğla'da, kayıp olarak aranırken Cemal Metin Avcı tarafından vahşice öldürülen Pınar Gültekin ve kadın cinayetlerine tepkilerini dile getirdi. Eylemde açıklama yapan platform sözcüsü Betül Oğuz, Pınar Gültekin'in eziyet edilerek öldürüldüğüne dikkat çekerek, "Münevver Karabulut, Şule Çet, Helin Palandöken, Güleda Cankel, Aleyna Çakır, Zeynep Şenpınar, Ceren Özdemir ve adını sayamadığımız yüzlerce kadın gibi gencecik yaşında yaşamı elinden alındı. Artık yeter, biz yaşamak istiyoruz. Hiçbir kadın nerede olduğuyla, ne içtiği ile, ne giyindiği ile suçlanmasına izin vermeyeceğiz. Kadın cinayetlerini meşrulaştırmanıza izin vermeyeceğiz. Katilleri değil, kadınları koruyun. Kadınlar istedikleri gibi yaşayacak, önümüze istediğiniz engeli çıkarın, kadınlar özgürlüğü, eşitliği, yaşamlarını alana kadar durmayacak. Pınar Gültekin ve öldürülen tüm kadınlar için hiç durmadan yaşam hakkımız için mücadele etmeye devam edeceğiz. Kadın cinayetlerini durduracağız" dedi.

Açıklamanın ardından platform üyeleri dağıldı.