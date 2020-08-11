Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, İçişleri Bakanlığı genelgesine göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ilçe merkezindeki işletmeler, toplu yaşam alanları ve eğlence mekanlarında incelemelerde bulundu.

Gürbüz, denetimlerde vatandaşları maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması yönünde uyararak, maske dağıttı.

Gürbüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların salgın konusunda tedbirli olması ve özen göstermelerinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Vatandaşlara salgınla mücadeleye karşı gösterdikleri hassasiyet için teşekkür eden Gürbüz, "İnşallah, bu tedbirlere harfiyen uyarak daha sağlıklı günlere kavuşacağımıza inanıyorum. Bir süre önce, tıbbı maske üretimine başlamıştık. İmkanlarımızla bugüne kadar ürettiğimiz 500 bin maskeyi vatandaşlarımıza ve ihtiyaç duyulan birimlere dağıttık. Maske üretimimiz devam edecek. İnşallah el birliği ile bu süreci atlatacağız." diye konuştu.