Son dakika haberi | Elektrikli ısıtıcıyla çamaşır kuruturken yangın çıktı

Son dakika güncel haberi: Elektrikli ısıtıcıyla çamaşır kuruturken yangın çıktıDİYARBAKIR'da, elektrikli ısıtıcıyla çamaşır kurutmaya çalışan kadının evinde yangın çıktı.

03.06.2020 10:55 | Son Güncelleme: 03.06.2020 11:01
Elektrikli ısıtıcıyla çamaşır kuruturken yangın çıktı
DİYARBAKIR'da, elektrikli ısıtıcıyla çamaşır kurutmaya çalışan kadının evinde yangın çıktı. İtfaiye tarafından söndürülen yangında, kadın ve 12 yaşındaki oğlu dumandan etkilendi.
Yangın, sabah saatlerinde merkez Yenişehir ilçesindeki Şehitlik Mahallesi 39'uncu Sokak'taki Abid Apartmanı'nda meydana geldi. Apartmanın 2'nci katında oturan ismi öğrenilemeyen kadın, elektrikli ısıtıcıyla çamaşırları kuruttuğu sırada henüz belirlenemeyen sebeple evde yangın çıktı. Yangını fark eden komşuları, sağlık görevlileri ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları müdahaleyle yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangından çıkan dumandan etkilenen anne ve oğlu ise sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan anne ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Son dakika haberi | Elektrikli ısıtıcıyla çamaşır kuruturken yangın çıktı

Kaynak: DHA

Etiketler: İtfaiye, Sabah, Güncel, Haber

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