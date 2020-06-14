Son dakika haberi... Erzurum Valisi Memiş: "Çat'ta 5 mahalle 2 mezrada evlerde çatlak ve yıkım oldu, 1 vatandaşımız...

Gelen son dakika haberlerine göre Erzurum Valisi Okay Memiş, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 5,7 şiddetinde meydana gelen depremin Erzurum'da da hissedilmesi üzerine açıklamalarda bulundu.

14.06.2020 21:02 | Son Güncelleme: 14.06.2020 21:50
Erzurum Valisi Okay Memiş, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 5,7 şiddetinde meydana gelen depremin Erzurum'da da hissedilmesi üzerine açıklamalarda bulundu. Vali Memiş, "Erzurum'un Çat ilçesinde Karlıova'daki deprem meydana gelmesi üzerine 5 mahalle 2 mezrada evlerde çatlak ve yıkım oldu, 1 vatandaşımızın kafasına taş düşmesi sonucu bir kişi hafif şekilde yaralandı" dedi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bugün akşamüzeri 5,7 şiddetin meydana gelen deprem Erzurum'da da hissedildi. Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Köseler, Karabey, Soğukpınar, Söbeçayır Darabi mezrası, Mollaömer, Tekman ilçesi Yuvaklı köyü Yemişli mezrasında ki bazı evlerde çatlak ve yıkım meydana geldi. Söbeçayır Darabi mezrasında bir vatandaş ise kafasına taş düşmesi sonucu yaralandı. Erzurum Valisi Okay Memiş ve beraberindekiler deprem hasarı ile ilgili bilgi almak için Çat Kaymakamlığı'na geldi.

Çat Kaymakamlığı'nda açıklamalarda bulunan Vali Okay Memiş, "Bu akşam 17.24 sıralarında deprem meydana geldi. Bizde hissettik Vali Konağındaydık, hafifte olsa hissettik. Merkez de bir şey var mı baktık o ölçeklik de deprem de şehir merkezinde bir olumsuzluk beklemedik. Derhal 112, AFAD, jandarma ekiplerimizle irtibata geçerek Çat Kaymakamımızla görüştük. Depremin merkez üssünün Karlıova olduğunu öğrenince Çat ilçesi ile irtibata geçtik. Telefonla arayarak bizzat Jandarma Komutanlığını ve Çat Kaymakamını talimatlandırdım. Karlıova'ya sınır olan bütün ekiplerimizi gönderdik. Şuanda jandarma komutanı, emniyet amiri ve Çat İlçe Kaymakamımız köylere bizzat bakıyorlar. Karlıova'ya yakın ilçelerimizin tek tek bütün muhtarlarımızı aradık olumsuz durum var mı diye ilk aldığımız bilgiler çerçevesinde olumsuz durumun olmadığını, enkaz altında herhangi bir kişinin olmadığı bilgisini aldık. Çat ilçesine bağlı Köseler Mahallesinde, Karabey Mahallesinde, Soğukpınar Mahallesinde, Söbeçayır Mahallesi Darabi mezrasında bir vatandaşın kafasına taş düştüğü için hafif şekilde yaralandı, Mollaömer Mahallesinde, Tekman ilçesine bağlı Yuvaklı Köyü Yemişli mezrasında, evler de yer yer yıkım ve çatlaklar var. Önceliğimiz enkaz altında vatandaşın olup olmadığını tespit etmek. Bunu tespit ettikten sonra vatandaşlarımız artçı depremlere karşı barınmalarını temin etmek. Arkadaşlarımız köylerde duruma bakacaklar, hava yağışlı buna rağmen yetkili uzmanlar, mühendislerimiz çatlak, sorunlu olan yerlere bakacaklar. Girmemesi gereken yerlerde vatandaşlarımız barındıracağız hem Erzurum merkez de hem de Çat ilçe merkezinde barındıracağız. Şimdilik 100 çadır Erzurum merkezden yüklettik ihtiyaç olan köylerde kullanacağız" dedi.

"Erzurum'dan 34 kişilik 8 ekip Karlıova'ya gönderildi"

AFAD'dan 8 ekip 34 kişiyi Bingöl Karlıova ilçesine yönlendirdiğini ifade eden Vali Memiş, "Kızılay 2 öncü, 1 ikram aracı ile vatandaşlarımıza yardım için burada. Devlet burada, vatandaşların bütün ihtiyaçlarını karşılayacağız. Onların can ve mal teminin sağlamak için ayaktayız. Elazığ depreminde de ilk müdahale eden illerdendik, şu andada ilk müdahale eden komşu illerin başında geliyoruz. Afet anında kendi ilimizde sıkıntı olmadığı için Karlıova'ya yönlendirdik" açıklamalarında bulundu.

Öte yandan Çat ilçesinde bulunan ekiplerin sabaha kadar yapacakları çalışmalarla hasar tespiti yapma çalışmaları devam ediyor. - ERZURUM
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Son dakika haberi... Erzurum Valisi Memiş: ’Çat’ta 5 mahalle 2 mezrada evlerde çatlak ve yıkım oldu, 1 vatandaşımız...

Kaynak: İHA

Etiketler: Karlıova, Erzurum, Çat, Güncel, Haber

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