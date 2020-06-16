Son dakika haberi: Evin balkonunda mahsur kalan ördek ve yavruları kurtarıldı

Son dakika haberlerine göre Mersin'in Erdemli ilçesinde, boş evin balkonunda mahsur kalan 2 ördek ve 12 yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

16.06.2020 10:11 | Son Güncelleme: 16.06.2020 10:19
Mersin'in Erdemli ilçesinde, boş evin balkonunda mahsur kalan 2 ördek ve 12 yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Limonlu Mahallesi'nde, bir yazlık sitenin 4. katındaki boş dairenin balkonunda ördekleri fark eden site sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine siteye giden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Erdemli Grup Amirliği ekipleri, yangın merdiveniyle evin balkonuna çıkarak, 12 ördek yavrusunu kovaya alıp aşağıya indirdi.
Yavruların indirildiğini gören 2 ördek de aşağıya uçtu.
Kurtarılan ördekleri sahiplenen site sakini Mustafa Güray, gazetecilere yaptığı açıklamada, yılda birkaç kez benzer olayı yaşadıklarını belirtti.
Güray, site çevresinin sakin ve dere kenarında olmasından dolayı birçok hayvanın boş evlerin balkonuna yuva yaptığını anlatarak, "Artık anne ördekler ile yavruların bakımını site sakinleri olarak biz üstleneceğiz." dedi. Son dakika haberi: Evin balkonunda mahsur kalan ördek ve yavruları kurtarıldı

Kaynak: AA

Etiketler: İtfaiye, Erdemli, Mersin, Güncel, Haber

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