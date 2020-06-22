Son dakika haberi: Fabrika yangını (2)

Son dakika gelişmesine göre Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

22.06.2020 00:23 | Son Güncelleme: 22.06.2020 01:02
Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Alınan bilgiye göre, merkeze Dulkadiroğlu ilçesi Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolundaki bir tekstil fabrikasının pamuk balyalarının olduğu iki büyük depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye kent merkezi ve ilçelerdeki itfaiye ekipleri ile Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (KASKİ) ait tankerler de yangına müdahale eden ekiplere su ikmali yaptı.
112 Acil Servis ekiplerinin yönlendirildiği yangın bölgesinde, trafik güvenliği de sağlandı.
Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, fabrikanın bulunduğu bölgeye gelerek yetkililerden olay hakkında bilgi aldı.
Başkan Güngör, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangına hem itfaiye hem de KASKİ ekiplerinin müdahale ettiğini söyledi.
Yangının büyük bir kısmının kontrol altına alındığını itfaiye ekiplerinin bildirdiğini aktaran Güngör, "Tam kadro buradayız. İnşallah en kısa zamanda söndüreceğiz." dedi. Son dakika haberi: Fabrika yangını (2)

Kaynak: AA

Etiketler: Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, İtfaiye, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi Haber
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi
10 ilimizde salı gününden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak Haber
10 ilimizde salı gününden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak
Bodrum’da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı Haber
Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı Haber
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı
Koronavirüsün konuşulduğu programda doktorlar birbirlerine girdi Haber
Koronavirüsün konuşulduğu programda doktorlar birbirlerine girdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerini açıklarken verdiği yanlış bilgiyi düzeltti Haber
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerini açıklarken verdiği yanlış bilgiyi düzeltti
Son Dakika: Bursa Kestel’deki sel faciasında ölü sayısı ikiye yükseldi Haber
Son Dakika: Bursa Kestel'deki sel faciasında ölü sayısı ikiye yükseldi
Rıdvan Dilmen’den çarpıcı iddia: Alper Ulusoy’un son yönettiği maçta 6 saniye kuralı en az 5 kez ihlal edilmediyse yorumculuğu bırakacağım Haber
Rıdvan Dilmen'den çarpıcı iddia: Alper Ulusoy'un son yönettiği maçta 6 saniye kuralı en az 5 kez ihlal edilmediyse yorumculuğu bırakacağım
Haberler››Güncel››Son dakika haberi: Fabrika yangını (2) - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

01:18: İçişleri Bakanı Soylu, sel felaketinin yaşandığı Bursa'da incelemelerde bulundu - Haber 01:11: Adana'da pompalı tüfekle polisten kaçmaya çalışan 2 şüpheliden biri yakalandı - Haber 01:05: İçişleri Bakanı Soylu: "Hakikaten araçları alıp sürüklediği, birbirinin üzerine bindirdiği ve... - Haber 00:56: Son dakika haberi | Bursa'da ölü sayısı 2'ye yükseldi, Bakan Soylu bölgeye geliyor - Haber 00:55: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Bursa'daki sel) Şimdi yapacağımız tek iş, arama kurtarma... - Haber 00:23: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerini açıklarken verdiği yanlış bilgiyi düzeltti - Haber 23:49: Koronavirüsün konuşulduğu programda doktorlar birbirlerine girdi - Haber 23:13: Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi - Haber 21:45: Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı - Magazin