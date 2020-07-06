Son dakika haberi: Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını çıktı (4) - ÇANAKKALE

Bir son dakika haberine göre Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesine çalışılıyor.

06.07.2020 17:38 | Son Güncelleme: 06.07.2020 18:55
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesine çalışılıyor.
Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Ilgardere köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Kısa sürede büyüyen ve dumanları Çanakkale kent merkezi ile yarımadanın büyük bölümünden görülen yangının söndürülmesi için bölgeye ekipler sevk edildi.
Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda itfaiye ekibi, şehitliklerden uzak alanda etkili olan alevleri kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.
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Son dakika haberi: Gelibolu Yarımadası’nda orman yangını çıktı (4) - ÇANAKKALE

Kaynak: AA

Etiketler: Çanakkale, Gelibolu, Güncel, Haber
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