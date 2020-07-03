Son dakika haberi... Gümüşhane'de hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı

Gelen son dakika haberine göre Gümüşhane'de iş makinesine çarpan otomobil sürücüsü hafif yaralandı.

03.07.2020 00:23 | Son Güncelleme: 03.07.2020 02:29
Gümüşhane'de iş makinesine çarpan otomobil sürücüsü hafif yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ertuğrul Özdemir (62) idaresindeki 29 AB 947 plakalı otomobil, Harmancık köyü yakınlarında aynı istikamette seyreden iş makinesine arkadan çarptı.
Kazada çarpmanın etkisiyle sıkışan Özdemir, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı.
Hafif yaralanan sürücü, tedbir amaçlı olarak Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bu arada, hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
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Son dakika haberi... Gümüşhane’de hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı

Kaynak: AA

Etiketler: Ertuğrul Özdemir, Avrupa Birliği, Gümüşhane, Güncel, Haber
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