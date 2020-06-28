Son dakika haberi... Hatayspor - Ekol Hastanesi Balıkesirspor maçının ardından

Son dakika spor haberine göre TFF 1. Lig'in 30. haftasında sahasında Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u sahasında 2-0 mağlup eden Hatayspor'un teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Daha fazla isteyen ve hak eden takımdık.

28.06.2020 21:05 | Son Güncelleme: 28.06.2020 21:28
TFF 1. Lig'in 30. haftasında sahasında Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u sahasında 2-0 mağlup eden Hatayspor'un teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Daha fazla isteyen ve hak eden takımdık." dedi.
Altıparmak, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, rakiplerinin kazandığı haftada galip gelmekten dolayı mutlu olduklarını söyledi.
Maçın başından sonuna kadar galibiyeti hak eden bir oyun oynadıklarını belirten Altıparmak, şöyle konuştu:
"Rakiplerimizle olan puan farkını koruduk. Artık bundan sonra oynayacağımız Boluspor maçı hazırlıklarına bir an önce başlayacağız. Bu maç bizim için özellikle iç sahada oynadığımız maçlardaki galibiyet serimizin devamı anlamında çok önemliydi. Rakibimizi de tebrik ediyorum. Daha fazla isteyen ve hak eden takımdık. Oyuncularımızı kutluyorum. Bu galibiyeti bütün Hatay halkına armağan etmek istiyorum."
"Kimin şampiyon olacağı bizi çok ilgilendirmiyor"
Ekol Hastanesi Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek de iki takımın da iyi mücadele ettiğini dile getirdi.
Takımların birbirine denk oynadığını ancak Hatay ekibinin galip geldiğini ifade eden Şimşek, "Artık önümüze bakacağız, kimin şampiyon olacağı bizi çok ilgilendirmiyor." dedi.
Şimşek ayrıca hakemin yönetimini de eleştirdi. Son dakika haberi... Hatayspor - Ekol Hastanesi Balıkesirspor maçının ardından

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Altıparmak, Balıkesirspor, Hatayspor, Spor, Haber

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