Son dakika haberi! Havai fişek fabrikasındaki patlamada ölen işçi toprağa verildi
Bir son dakika haberine göre Havai fişek fabrikasındaki patlamada ölen işçi toprağa verildiSAKARYA'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasındaki patlamada yaşamını yitiren Ramazan Kor (38), memleketi Çorum'un Sungurlu ilçesinde toprağa verildi.
11.07.2020 12:52 | Son Güncelleme: 11.07.2020 13:49
Havai fişek fabrikasındaki patlamada ölen işçi toprağa verildi
SAKARYA'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasındaki patlamada yaşamını yitiren Ramazan Kor (38), memleketi Çorum'un Sungurlu ilçesinde toprağa verildi.
Havai fişek fabrikasındaki patlamada yaşamını yitiren Ramazan Kor'un cenazesi, memleketi Çorum'un Sungurlu ilçesine getirildi. Kor için bugün cenaze namazı kılındı. Kardeşi Nazlı Kor, ağabeyinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Koronavirüs salgını nedeniyle cenazeye katılanlara maske dağıtılırken, polis ekipleri sosyal mesafe uyarısı yaptı..1 çocuk babası Ramazan Kor, kılınan cenaze namazının ardından Sarıtepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kaynak: DHA