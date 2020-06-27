Son dakika haberi... İngiltere'de 16 katlı apartmanda yangın paniği

Son dakika güncel haberi... İngiltere'de 16 katlı apartmanda yangın paniğiİngiltere, (DHA)- İngiltere'nin Kennington semtindeki 16 katlı bir apartmanda yangın çıktı.

27.06.2020 15:22 | Son Güncelleme: 27.06.2020 16:32
İngiltere'de 16 katlı apartmanda yangın paniği
İngiltere, (DHA)- İngiltere'nin Kennington semtindeki 16 katlı bir apartmanda yangın çıktı.
İngiltere'nin Kennington semtindeki 16 katlı bir apartmanın 5'inci katında çıkan yangın korkuttu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edilirken; binadaki kişiler de tahliye edildi. Görgü tanıklarının kamerasına yansıyan görüntülerde, apartmandan siyah dumanın yükseldiği görüldü. Yangının neden çıktığı henüz belli olmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Son dakika haberi... İngiltere’de 16 katlı apartmanda yangın paniği

Kaynak: DHA

Etiketler: İngiltere, DHA, Dünya, Güncel, Haber

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