Son dakika haberi! İngiltere'de anneleri tarafından terk edilerek ayrılan kardeşler, 50 yıl sonra buluştu

Bir son dakika haberine göre İngiltere'de anneleri tarafından terk edilerek ayrılan kardeşler, 50 yıl sonra buluştuİrlanda, (DHA) ? Kuzey İrlanda'da evlik dışı dünyaya gelen David McBride (58) ve Helen Ward (52) kardeşler, bebekken anneleri tarafından bir çanta içinde ayrı zamanalarda terk edildi.

02.06.2020 12:02 | Son Güncelleme: 02.06.2020 12:06
İngiltere'de anneleri tarafından terk edilerek ayrılan kardeşler, 50 yıl sonra buluştu
İrlanda, (DHA) ? Kuzey İrlanda'da evlik dışı dünyaya gelen David McBride (58) ve Helen Ward (52) kardeşler, bebekken anneleri tarafından bir çanta içinde ayrı zamanalarda terk edildi. Birbirinden haberi olmayan kardeşler, 50 yıl sonra bir televizyon programı sayesinde birbirine kavuştu.
İngiltere'de film sahnelerini aratmayan bir olay yaşandı.Kuzey İrlanda'da evlik dışı dünyaya gelen David McBride (58) ve Helen Ward (52) kardeşler, yeni doğdukları sırada anneleri tarafından bir çanta içinde terk edildiği ve iki kardeşin 50 yıl sonra bir TV programı sayesinde buluştuğu kaydedildi. Yıllardır birbirinden ayrı ve habersiz olan kardeşlerden David McBride'nin 1962 yılında bir çanta içerisinde, Helen Ward'ın ise, 1968 yılında yine çantadada bulunduğu ifade edildi.
DNA ÖRNEĞİ SAYESİNDE TÜM BİLGİLERE ULAŞTI
Ailesini bulmak için bir televizyon programına katılan David, DNA örneği sayesinde 1962 yılında Kuzey İrlanda'da Protestan bir babanın ve Katolik bir annenin evlilik dışı çocuğu olduğunu öğrendi. Bunun üzerine hareke geçen David, annesi tarafından bir alışveriş torbası içinde bir arabanın ön koltuğuna bırakıldığını, kardeşi Helen'in de annesi tarafından 1968 yılında, aynı alışveriş torbasında bir telefon kulübesine bırakıldığı detaylarına ulaştı.
TV PROGRAMINDA 50 YIL SONRA BİRARAYA GELDİLER
Yapılan araştırmalar sonucunda, İrlanda'nın başkenti Dublin'de yaşayan bir kız kardeşi olduğunu öğrendi. Kırmızı bir çanta içinde terk edilen iki kardeş, TV programı sayesinde 50 yıl sonra biraraya geldi. Birbirlerinden yıllardır habersiz olan ve evlilik dışı dünyaya gelen iki kardeşin buluşma anı sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.
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Son dakika haberi! İngiltere’de anneleri tarafından terk edilerek ayrılan kardeşler, 50 yıl sonra buluştu

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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