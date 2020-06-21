Son dakika haberi: İngiltere'de dün bir kasabada düzenlenen bıçaklı saldırı terör olayı ilan edildi
Son dakika habere göre İngiliz polisi, ülkenin başkenti Londra yakınlarında dün bir kasabada gerçekleşen ve 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan bıçaklı saldırının terör eylemi olduğunu bildirdi.
21.06.2020 14:23 | Son Güncelleme: 21.06.2020 16:02
Thames Valley polis teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, Londra'ya yaklaşık 60 kilometre mesafedeki Reading kasabasında düzenlenen saldırının terör olayı ilan edildiği belirtildi.
Dün akşam gerçekleşen saldırıda 3 kişi ölmüş, 3 kişi de yaralanmıştı. Olayla ilgili 25 yaşındaki bir kişi suç mahallinde gözaltına alınmıştı.
Yerel medyada yer alan haberlerde şüphelinin Libya kökenli bir mülteci olduğu iddia edildi.
Kaynak: AA