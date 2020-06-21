Son dakika haberi: İngiltere'de dün bir kasabada düzenlenen bıçaklı saldırı terör olayı ilan edildi

Son dakika habere göre İngiliz polisi, ülkenin başkenti Londra yakınlarında dün bir kasabada gerçekleşen ve 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan bıçaklı saldırının terör eylemi olduğunu bildirdi.

21.06.2020 14:23 | Son Güncelleme: 21.06.2020 16:02
İngiliz polisi, ülkenin başkenti Londra yakınlarında dün bir kasabada gerçekleşen ve 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan bıçaklı saldırının terör eylemi olduğunu bildirdi.
Thames Valley polis teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, Londra'ya yaklaşık 60 kilometre mesafedeki Reading kasabasında düzenlenen saldırının terör olayı ilan edildiği belirtildi.
Dün akşam gerçekleşen saldırıda 3 kişi ölmüş, 3 kişi de yaralanmıştı. Olayla ilgili 25 yaşındaki bir kişi suç mahallinde gözaltına alınmıştı.
Yerel medyada yer alan haberlerde şüphelinin Libya kökenli bir mülteci olduğu iddia edildi. Son dakika haberi: İngiltere’de dün bir kasabada düzenlenen bıçaklı saldırı terör olayı ilan edildi

Kaynak: AA

Etiketler: Londra, Güncel, Haber

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