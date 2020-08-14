Son dakika haberi... İş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu

Son dakika gündem haberi... Antalya'da bir iş yerinde çıkan yangın, hasara yol açtı.

14.08.2020 16:11 | Son Güncelleme: 14.08.2020 16:55

Antalya'da bir iş yerinde çıkan yangın, hasara yol açtı.

Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi'nde 15 katlı binanın zemin katındaki kullanılmayan iş yerinde dumanların çıktığını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye sevk edilen 5 itfaiye ekibi, iş yerini saran alevlere müdahale etti. Çevredeki vatandaşlar da hortumlarla alevleri söndürmeye çalıştı.

Yangın, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

İş yerinin kullanılamaz hale geldiği yangında, çevresindeki 5 palmiye ağacı da zarar gördü.

Son dakika haberi... İş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu

Kaynak: AA

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