Son dakika haberi! İskeçe Müftüsü Ahmet Mete, Türk köyünde yapılan askeri tatbikata ilişkin DHA’ya konuştu

İskeçe Müftüsü Ahmet Mete, Türk köyünde yapılan askeri tatbikata ilişkin DHA'ya konuştu

Yunanistan, (DHA)- Yunanistan'da İskeçe Müftüsü Ahmet Mete, Gökçepınar köyünde Yunan komandolarının tam teçhizatla askeri tatbikat düzenlemesine ilişkin Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuştu. Mete, 'Askerlerin giyinmiş, kuşanmış silahlı bir şekilde dolaştığını görünce insanlar korktu. Tatbikatın amacı azınlıkları korkutmaktı' dedi. Mete ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Yunanistan'da yaşayan Türklere verdiği destek konusunda teşekkür etti.

Yunanistan'da, Türklerin yoğun olarak yaşadığı İskeçe bölgesindeki Mustafçova Belediyesine bağlı Gökçepınar köyünde silahlı tatbikat yapan Yunan askeri birlikler köy halkında korkuya neden oldu. İskeçe Müftüsü Ahmet Mete, söz konusu tatbikatın Türk azınlıkları korkutmak için yapıldığının belirterek, 'Askerlerin giyinmiş, kuşanmış silahlı bir şekilde dolaştığını görünce insanlar tedirgin oldu, korktular. Ne oluyor diye soruldu. Baktık ki bir tatbikat. Bize yetkililerin söylediği kadarıyla 'masumane' bir tatbikat. Fakat işlerin masumane olmadığını, Batı Trakya Müslüman Türk azınlığı mensubu insanları korkutmak olduğunu fotoğrafları gören her insan, orada yaşan insanlar da anlamakta. Tabi biz böyle bir olayı yaşamaktan rahatsız olduk. Üzüldük. İnsanımızın böyle rahatsız edilmesini kınıyoruz? dedi.

'HER FIRSATTA DESTEĞİNİ BELİRTEN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR EDİYORUZ'

Müftü Ahmet Mete, Yunanistan'da yaşayan Türklere sahip çıktığını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve diğer yetkililere teşekkür ederek, 'Tabi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olsun, yetkililer olsun, basın olsun sahip çıktı. Allah razı olsun. Vatanın ve anavatanın bizim hakları koruması lazım. Biz iftihar ediyoruz Türkiye gibi bir anavatanımız mevcut. Her başımıza gelen olayda bize sahip çıktığını söyleyen bir Cumhurbaşkanımız, onun altında çalışan bakanlar olsun' Teşekkür ediyoruz Allah razı olsun. Bize bu hususta destek çıkan, ilgilenen Cumhurbaşkanımıza, devlet yetkililerine, kanallara, ajanslara çok teşekkür ediyoruz? ifadelerini kullandı.