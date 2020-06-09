Son dakika haberi: Isparta'da spor tesisleri kapılarını açıyor

Son dakika gelişmesine göre ISPARTA (İHA) – Korana virüs nedeniyle kapatılan spor tesisleri, ülke genelinde olduğu gibi Isparta'da da kapılarını açacak.

Son dakika haberi: Isparta'da spor tesisleri kapılarını açıyor
09.06.2020 12:34 | Son Güncelleme: 09.06.2020 13:14
ISPARTA (İHA) – Korana virüs nedeniyle kapatılan spor tesisleri, ülke genelinde olduğu gibi Isparta'da da kapılarını açacak. Isparta'da Atatürk Stadyumu ve Milli Egemenlik Spor Kompleksi 10 Haziran Çarşamba günü belirlenen kurallar ve tedbirler çerçevesinde hizmete açılacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması bulunmayan vatandaşlar haftanın her günü sabah 06.00 - 10.00 saatleri arasında spor tesisine gelebilecek. Sabah 10.00'dan sonra hijyen çalışmalarından dolayı kapatılacak olan tesis, akşamüzeri saat 18.00'da yeniden açılacak ve akşam 20.00'a kadar hizmet verecek. 65 yaş üzeri vatandaşlar ise Pazar günleri 18.00 - 20.00 saatleri arasında spor tesisine gelebilecek.

Sosyal mesafenin korunması adına Atatürk Stadyumu ve Milli Egemenlik Spor Kompleksinde aynı anda 50 vatandaş tesislerden faydalanabilecek. İl Müdürlüğüne ve federasyonlara bağlı milli ve lisanslı sporcular da sahalara geri dönüyor. Antrenörler eşliğinde belirlenen program, kurallar ve tedbirler çerçevesince sporcular normalleşme süreciyle birlikte spor tesisleri ve salonlarda antrenmanlarına başlayacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, spor tesislerinde tüm hijyen çalışmalarının tamamlandığı ve vatandaşların maskelerini takması, mesafeyi koruması ve hijyene dikkat etmesi gerektiği belirtildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Etiketler: Isparta, Sabah, Spor, Haber

Spor Manşet

Haberler

Juventus’lu Paulo Dybala: Barcelona’da Messi’yle oynamak harika olur Spor
Juventus'lu Paulo Dybala: Barcelona'da Messi'yle oynamak harika olur
Fatih Terim, ’Artık para için çalışmak istemiyorum’ sözleri nedeniyle Ryan Babel’i sildi Spor
Fatih Terim, "Artık para için çalışmak istemiyorum" sözleri nedeniyle Ryan Babel'i sildi
Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard’a Sercan Yıldırım’ı transfer etmek istiyor Spor
Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'a Sercan Yıldırım'ı transfer etmek istiyor
Son Dakika: Fenerbahçe teknik direktörlük görevine, sezon sonuna kadar Tahir Karapınar’ı getirdi Spor
Son Dakika: Fenerbahçe teknik direktörlük görevine, sezon sonuna kadar Tahir Karapınar'ı getirdi
Rıdvan Dilmen ve Aykut Kocaman’ın ziyaretinde, Aziz Yıldırım’ın tuşlu telefonu dikkatlerden kaçmadı Spor
Rıdvan Dilmen ve Aykut Kocaman'ın ziyaretinde, Aziz Yıldırım'ın tuşlu telefonu dikkatlerden kaçmadı
Kalça şampiyonu fenomenden, taraftarı heyecanlandıran vaat! Spor
Kalça şampiyonu fenomenden, taraftarı heyecanlandıran vaat!
Eski milli kaleci Rüştü Reçber: Uğurcan Çakır Avrupa’ya gidecek ender kalecilerden biri Spor
Eski milli kaleci Rüştü Reçber: Uğurcan Çakır Avrupa'ya gidecek ender kalecilerden biri
Beşiktaşlı yöneticinin eşi polise sığındı: Kafamı balkon kapısına vurdu, saçımdan sürükledi Spor
Beşiktaşlı yöneticinin eşi polise sığındı: Kafamı balkon kapısına vurdu, saçımdan sürükledi
Haberler››Spor››Son dakika haberi: Isparta'da spor tesisleri kapılarını açıyor - Spor

Son Dakika Spor Haberleri

00:43: Almanya Kupası'nda ilk finalist Bayer Leverkusen oldu - Spor 00:03: Juventus'lu Paulo Dybala: Barcelona'da Messi'yle oynamak harika olur - Spor 23:57: Muğlaspor'da 26 futbolcunun Kovid-19 testi negatif çıktı - Spor 23:49: Bayer Leverkusen Almanya Kupası'nda finale yükseldi - Spor 23:23: Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun'dan Sneijder açıklaması Açıklaması - Spor 23:21: Floyd protestoları sürerken ABD tarihinde ilk kez bir siyahi, kuvvet komutanı olarak görevlendirildi - Haber 23:08: Türklere hakaret eden Panathinaikos Başkanı Giannakopoulos, kulübünü satmak istiyor - Spor 22:00: Tatil sezonunu açan Demet Özdemir, bikinili pozunu "Kavuştuk" notuyla paylaştı - Magazin 20:12: Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek - Ekonomi