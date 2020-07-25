BÜYÜKÇEKMECE'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Kanada'ya gönderilmek üzere hazırlanan kargo kontrolünde 2 adet tabloya zulalanmış halde, piyasa değeri yaklaşık 142 bin lira olan, 6 kilo 900 gram gelem Afyon Sakızı ele geçirildi. Operasyon kameralara yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan kişilere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 21 Temmuzda Büyükçekmece'de operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında belirlenen adrese baskın yapan ekipler ilçesinde Kanada'ya gönderilmek üzere hazırlanmış bir kargo gönderisinde yapılan kontrolde 2 adet tabloya zulalanmış halde, piyasa değeri yaklaşık 142 bin lira olan, toplam ağırlığı 6 kilo 900 gram gelen Afyon Sakızı ele geçirildi. Operasyon ve afyon sakızının bulunduğu anlar polis kamerası tarafından kaydedildi. Kargoyu gönderecek şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.