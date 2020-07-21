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İstanbul'da maske takmayan otobüsü sürücüsü ile yolcu kadın arasındaki tartışma kameraya yansıdı

Olay saat 15.00 sıralarında Sarıyer yönünden Beşiktaş'a yolculuk eden İETT otobüsünde yaşandı.

Maske takmadığı belirtilen sürücü yolcuların tepkisini çekti. Yolculardan bir kadının 'maskenizi takar mısınız" uyarısı üzerine sürücü "yürü git işine" diyerek cevap verdi. Yolcu kadın takması konusunda ısrar edince şoför aracı durdurup, kabininden çıkarak yolcunun üzerine doğru yürüyüp 'bu otobüsten ineceksin" diye bağırdı. Otobüsten indirilmek istediğini belirten kadın İBB Beyaz masaya şikayette bulundu.