Son dakika haberi | İsviçre'de kanyonda 3 İspanyol turist ölü bulundu

Son dakika haberleri... İsviçre'de St. Gallen'de şiddetli fırtına sonrası kaybolan 4 İspanyol turistten 3'ünün cansız bedenleri bulundu.

Son dakika haberi | İsviçre'de kanyonda 3 İspanyol turist ölü bulundu
13.08.2020 14:35 | Son Güncelleme: 13.08.2020 15:30

İsviçre'de St. Gallen'de şiddetli fırtına sonrası kaybolan 4 İspanyol turistten 3'ünün cansız bedenleri bulundu.

İsviçre'nin doğusunda yer alan St. Gallen'de 4 İspanyol turistin şiddetli fırtına sonrasında kaybolduğu bildirildi. Gece saatlerinde 3 turist ölü bulunurken, diğer turistin halen kayıp olduğu ifade edildi. St. Gallen polisi, "Parlitobel geçidinde bir kanyon turunda birlikteydiler ve fırtınaya yakalandılar" dedi. Polis, 4 turistin bir tur programına katılmadığını, kendi başlarına yola çıktıklarını ifade etti. Diğer turistin bulunması için bugün bölgede arama çalışmalarının devam ettiği aktarıldı. - BERN

Kaynak: İHA

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