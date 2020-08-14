Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser operasyonunda ele geçirilen eserler sergilendi

CUMHURİYET tarihinin en büyük tarihi eser operasyonunda ele geçirilen yaklaşık 70 bin parça sikke ve heykel, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sergilendi. Gözaltına alınan 6 zanlının işlemleri sürüyor.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir örgütün Menemen ilçesi ve yakınlarından kazı ve başka yöntemlerle ele geçirdikleri tarihi eserleri yurt dışına kaçırma hazırlığında olduğu bilgisini aldı. Konuya ilişkin, Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, polis ekipleri teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda operasyon düğmesine basan ekipler, dün sabah saatlerinde Menemen ilçesi merkezli, Manisa'nın Salihli ve Turgutlu ilçelerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda yapılan aramalarda, yaklaşık 70 bin parça sikke ve heykel gibi tarihi eser niteliği taşıyan obje ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 70 bin dolar ve 11 bin euro ele geçirildi. Ayrıca, operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı Yapılan operasyonun, Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu olduğu bildirildi. Ele geçirilen tarihi eserler İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sergilendi. Polisteki işlemleri süren şüphelilerin, ilk ifadelerinde tarihi eserleri çalınmaması ve yakalanmamak için evlerinin bahçesine gömdüklerini söylediği öğrenildi. Ele geçirilen eserlerin Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği ve burada özel ekip tarafından inceleneceği belirtildi.