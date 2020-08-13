Son dakika haberi! İzmir’de askeri alanda yangın

İzmir'de askeri alanda yangın

İZMİR'in Bayraklı ilçesindeki Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait askeri alanın içindeki otluk bölgede 1 hafta arayla ikinci kez yangın meydana geldi. Kısa sürede ekiplere bildirilen yangının kontrol altına alındığı öğrenildi.

Yangın, saat 14.40 sıralarında Turan Mahallesi'nde bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait askeri alanın içindeki otluk bölgede meydana geldi. Askeri alanın içinde ot yaktığı öğrenilen askerler alevlere önce kendileri müdahale etti. Daha sonra Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 arazöz söndürme çalışmalarına başladı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangınla ilgili soğutma işlemlerinin başladığı bildirildi. Son olarak geçen 4 Ağustos'ta aynı yerde 40 dakika süren bir yangın meydana gelmişti.