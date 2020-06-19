Son dakika haberi... Jandarma, durdurulan araçta tarihi eser ele geçirdi

Gelen son dakika haberlerine göre Konya'nın Ereğli ilçesinde jandarma tarafından yapılan çalışmalar sonucu 63 adet tarihi eser ele geçirildi.

Son dakika haberi... Jandarma, durdurulan araçta tarihi eser ele geçirdi
19.06.2020 10:00 | Son Güncelleme: 19.06.2020 11:06
Konya'nın Ereğli ilçesinde jandarma tarafından yapılan çalışmalar sonucu 63 adet tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Ereğli Çakmak Jandarma Karakol Komutanlığı ile JASAT ekipleri tarafından müştereken yapılan çalışmalar sonucu B.Y. (36) idaresindeki 05 plakalı bir araç Ereğli'ye bağlı Çakmak Jandarma Karakol Komutanlığı önünde durduruldu. Jandarma ekipleri tarafından araçta ve araçtaki şahıslar üzerinde arama yapıldı. Aramada 55 adet bronz sikke, altın sikke, yüzük, küpe, kolye ucu, yılan figürü, ok ucu ve obje olmak üzere toplamda 63 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler Ereğli Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, sürücü gözaltına alındı. - KONYA
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Ereğli, Konya, 3. Sayfa, Haber

Manşet

Haberler

Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor Haber
Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor
Koronayla ilgili tüm bildiklerimizi altüst edecek araştırma! Antikorlar sadece 3 ay koruyor Haber
Koronayla ilgili tüm bildiklerimizi altüst edecek araştırma! Antikorlar sadece 3 ay koruyor
Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp’ın 3 özelliği devre dışı kaldı Haber
Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp'ın 3 özelliği devre dışı kaldı
Müge Anlı’nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor Haber
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor
Müge Anlı’da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü Haber
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
Adana’da bir çiftin bıçaklı kavgasında kadın yaralanırken bileği kesilen kocası öldü Haber
Adana'da bir çiftin bıçaklı kavgasında kadın yaralanırken bileği kesilen kocası öldü
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi Haber
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi
Trablus’ta yerleştirilen mayınların tamamının Rus yapımı olduğu ortaya çıktı Haber
Trablus'ta yerleştirilen mayınların tamamının Rus yapımı olduğu ortaya çıktı
Haberler››3. Sayfa››Son dakika haberi... Jandarma, durdurulan araçta tarihi eser ele geçirdi - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

00:52: Yabancı uyruklu kişileri dolandıran İran asıllı 'sahte polis' yakalandı - Haberler 00:51: Tesla Model 3 Feci Bir Kazaya Karıştı: Büyük Hasar Var! - Haberler 00:51: Sürdürülebilir Gelecek Teknolojinin Elinde: İlginç Sonuçlar Ortaya Çıktı! - Haberler 00:48: Resmi makamlar giremedik dedi, vatandaş girip görüntülemeyi başardı - Haberler 00:48: Kontrolden çıkan cip şarampole uçtu: 1 yaralı - Haberler 23:53: Kanıyla saldırganın adını yazan kadının, şüpheli kocası yakalandı - Haberler 23:44: Çocukların kavgası iki aileyi birbirine düşürdü! Komşusunu ve oğlunu bacaklarından vurdu - Haberler 23:29: Sosyetik güzel Eda Taşpınar, kaldığı otelden yatak pozları verdi 23:20: Adana'da bir çiftin bıçaklı kavgasında kadın yaralanırken bileği kesilen kocası öldü 19:42: Trablus'ta yerleştirilen mayınların tamamının Rus yapımı olduğu ortaya çıktı