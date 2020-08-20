Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazası
Son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazasıKAHRAMANMARAŞ'ta, 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazası
KAHRAMANMARAŞ'ta, 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Araçlarda maddi hasarın oluştuğu kazada yaralanan olmadı.
Kaza, akşam saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre araçlar kırmızı ışıkta beklerken Recep K. yönetimindeki 46 BV 518 plakalı otomobil, İbrahim E.'nin kullandığı 16 PU 616 plakalı hafif ticari araç, Enes K.'nın kullandığı 06 YB 4449 plakalı otomobil, Orhan A.'nın kullandığı 46 NU 253 plakalı hafif ticari araç, Mehmet K.'nın kullandığı 06 ZKA 47 plakalı otomobil ile Rıdvan K.'nın kullandığı 46 VC 382 plakalı otomobil peş peşe çarpıştı.
Araçlarda maddi hasarın meydana geldiği zincirleme trafik kazasında yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle yolun bir şeridi yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı.
Kaynak: DHA