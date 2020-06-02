Son dakika haberi: Kamyon sürücüsü Kovid-19 şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberleri: İstanbul'da yaptırdığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıkan kamyon sürücüsü, Eskişehir'de polis ekiplerince yakalanarak hastaneye kaldırıldı.

02.06.2020 16:43 | Son Güncelleme: 02.06.2020 16:49
İstanbul'da yaptırdığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıkan kamyon sürücüsü, Eskişehir'de polis ekiplerince yakalanarak hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, yük taşımacılığı yapan ve İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kovid-19 testi yaptıran 33 CML 56 plakalı kamyon sürücüsü R.Ş'nin test sonuçları pozitif çıktı.
Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler söz konusu kişinin İstanbul'dan Mersin'e gittiğini belirledi.
İhbar üzerine harekete geçen polis, R.Ş'yi Eskişehir-Ankara kara yolu 20. kilometresinde durdurdu ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Söz konusu sürücü gerekli test ve tedavilerinin yapılması için Eskişehir Şehir Hastanesine götürüldü.
Sürücünün kullandığı kamyon ise bir kantara çekilerek Odunpazarı Belediyesi ekiplerince dezenfekte edildi. Son dakika haberi: Kamyon sürücüsü Kovid-19 şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Fatih Sultan Mehmet, Eskişehir, İstanbul, Polis, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Kars’ta ihale gerginliği! Belediye önünde toplanan dolmuşçular ’Kayyum kayyum’ sloganları attı Haber
Kars'ta ihale gerginliği! Belediye önünde toplanan dolmuşçular "Kayyum kayyum" sloganları attı
WhatsApp’ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak Haber
WhatsApp'ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak
Kamu bankalarının düşük faizli kredi paketinden fırsatçı firmalar yararlanamayacak Haber
Kamu bankalarının düşük faizli kredi paketinden fırsatçı firmalar yararlanamayacak
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken Kongo’da Ebola salgını patlak verdi Haber
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken Kongo'da Ebola salgını patlak verdi
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı Haber
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı
Kapatılan Ulusal Parti’nin lideri Semih Tufan Gülaltay, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaretten tutuklandı Haber
Kapatılan Ulusal Parti'nin lideri Semih Tufan Gülaltay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı
PKK’nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın Haber
PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar Haber
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar
Haberler››Güncel››Son dakika haberi: Kamyon sürücüsü Kovid-19 şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:45: Guterres, Yemen'de sene sonuna kadar yaklaşık 2,5 milyon dolara ihtiyaç duyulduğunu açıkladı - Haber 16:45: Mardin'de çok sayıda tarihi eser ele geçirildi - Haber 16:44: Kedinin saklandığı otomobil köpeklerin hedefi oldu - Haber 16:43: Peru'da Kovid-19 nedeniyle 20 medya çalışanı hayatını kaybetti - Haber 16:43: Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'den birliktelik vurgusu - Haber 15:40: Adana'da Vefa Destek Grubu'na saldıran CHP'li Eren Yıldırım tahliye edildi - Haber 15:34: WhatsApp'ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak - Haberler 15:13: Ilgaz Dağı'nda Haziran ayının ilk günlerinde kar yağdı - Haber 15:34: Müge Anlı oyuncu Sumru Yavrucuk'un köpeğini bulmak için harekete geçti - Magazin 13:14: Kars'ta ihale gerginliği! Belediye önünde toplanan dolmuşçular "Kayyum kayyum" sloganları attı - Haberler