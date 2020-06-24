Son dakika haberi | KARS 11 yıl sonra gizli tanık ifadesiyle cinayetten tutuklandı

Son dakika haberi: 11 yıl sonra gizli tanık ifadesiyle cinayetten tutuklandıKARS'ta, 11 yıl önce yaşamını yitiren 5 çocuk annesi Hatice Özkaçak'ın (61) şüpheli bulunan ölümü ile ilgili yürütülen soruşturmada, gizli tanığın ifadeleri doğrultusunda eşinin yeğeni Kenan Özkaçak (40) cinayet şüphelisi olarak tutuklandı.

24.06.2020 16:56 | Son Güncelleme: 24.06.2020 17:02
11 yıl sonra gizli tanık ifadesiyle cinayetten tutuklandı
KARS'ta, 11 yıl önce yaşamını yitiren 5 çocuk annesi Hatice Özkaçak'ın (61) şüpheli bulunan ölümü ile ilgili yürütülen soruşturmada, gizli tanığın ifadeleri doğrultusunda eşinin yeğeni Kenan Özkaçak (40) cinayet şüphelisi olarak tutuklandı.
Olay, 24 Nisan 2009 günü merkeze bağlı Hasçiftlik Köyü'nde meydana geldi. Başını taşa vurmuş kanlar içinde yatan Hatice Özkaçak, yakınlarınca ölü olarak bulundu. Olayla ilgili inceleme yapan ekipler ölümü şüpheli bulurken, savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bir gizli tanık ifadesi üzerine inşaat işçisi evli 4 çocuk babası Kenan Özkaçak, gözaltına alındı. Bugün Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Kenan Özkaçak cinayet şüphelisi olarak tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Adliye önünde basın mensuplarına açıklama yapan Kenan Özkaçak'ın avukatlarından Fettah Çapkurt şunları söyledi
11 yıl önce Hasçiftlik köyünde gerçekleştirilen kadın cinayeti ile ilgili bir soruşturma var. Bu soruşturma hala devam etmektedir. Gizli olarak yürütülüyor. Daha önce müvekkilimiz aynı suçla gözaltına alınıp, tutuklanmış daha sonrasında 1 ay sonra tutukluluk değerlendirmede tahliye edilmiştir. Bugün karşı karşıya kaldığımız husus, 11 yıl sonra ortaya çıkan gizli tanık var. Gizli tanık beyanında, müvekkilimizin olay günü saat 05.00'te köyden çıktığına ilişkin maktulenin evine girip, ondan sonra Kars'a geldiğine ilişkin bir değerlendirmesi oldu. Şimdi biz bu beyanı hayatın olağan akışına, oluş biçimine aykırı olarak görüyoruz. Fakat gerek ifade kısmında, gerekse sorgu aşamasındaki anladığımız hususlar şu; sadece müvekkilimiz açısından beyanlar var. 2-3 aya kadar, hakkında Kars Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan dolayı bir dava açılacaktır. Bekleyip, göreceğiz. Biz müvekkilimizin suçsuz olduğunu düşünüyoruz. 11 yıl aradan sonra ortaya çıkıp müvekkilimiz aleyhinde beyanlarda bulunan gizli tanık en başta 'suçu bildirmeme yani 5237 sayılı TCK'nın 278'inci maddesini ihlal etmiştir. Son dakika haberi | KARS 11 yıl sonra gizli tanık ifadesiyle cinayetten tutuklandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Kars, Güncel, Haber

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