Son dakika haberi: Kars yaylalarında kış hazırlığı

Kars yaylalarında kış hazırlığı

KARS'ın yüksek rakımlı yaylalarında yaşayan vatandaşlar, bin bir emekle yöresel mutfak ürünlerini hazırlıyor. Kadınlar, imece usulü kaşar peyniri, çeçil peyniri ve tereyağı yapıyor.

Yaylada yaşayan kadınlar, imece usulü kışlık yiyecek hazırlığına başladı. Yaylanın tertemiz havasında bin bir çeşit çiçek ve otlardan beslenen hayvanlardan sağılan sütler kaynatıldıktan sonra kazanlara konuluyor. Daha sonra ise hazırlanan tel tel olan peynir kurutuluyor, ardından da koyun derisinden hazırlanan tuluklara yerleştiriliyor. Uzun ve meşakkatli uğraşlardan sonra kıvamını almaları için tuluklarda muhafaza altına alınan çeçil peyniri kilere konularak bekletiliyor. Yaylanın serin havasında dinlenen peynirler sonbahar yaklaştığında evlere getiriliyor. Bir kısmını kış mevsimi boyunca kendileri tüketen vatandaşlar diğerlerini de yakınlarına gönderiyor.

İstanbul'dan yaz tatili için Geçit Yaylasına gelen 10 çocuk, 16 torun sahibi Yasemen Danyıldız (79), "Yazdan yaza köyümüze gelip yaylaya çıkıyoruz. Kışlık ürünlerimizi hazırlayıp yanımızda götürüyoruz. İki gelinim ve kızım İstanbul'dalar. Ben de onların yanında kalıyorum. Oğlum, kızım, gelinim köydeler buraya geldiğimde onlarla birlikte kış hazırlığı yapıyoruz. Yayla havası çok güzel ve sağlıklı. 4 defa kalpten anjiyo oldum. Buranın havası bana çok iyi geldiği için sürekli geliyorum. İş görmüyorum yaşlı olduğumdan ben yönetiyorum, işi kontrol ediyorum. Koyun derisini önce yıkayıp içini temizliyoruz. Tuzladıktan sonra suyunu süzüyoruz ve peynirimizi tuluğa yerleştiriyoruz. Kızım Sibel ile birlikte bu tuluk peynirini hazırladık. Tereyağı, sarıyağ, peynir, kaşar hazırlayıp bol bol İstanbul'a götürüyoruz. Kışın gönül rahatlığıyla kendi ürünlerimizi tüketiyoruz" dedi.