Son dakika haberi: Kastamonu'da traktör ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Son dakika haberi: Kastamonu-Daday karayolu üzerinde traktör ile otomobil çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Son dakika haberi: Kastamonu'da traktör ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
01.07.2020 18:00 | Son Güncelleme: 01.07.2020 19:29
Kastamonu- Daday karayolu üzerinde traktör ile otomobil çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Daday karayolu Kızılörençik Köyü Afurözü Mevkisinde Hasan Ç. (69) idaresindeki 06 RLT 43 plakalı Ford marka otomobil, Kastamonu istikametinden Daday istikametine gelen Erol S. (52) yönetimindeki 37 AH 674 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Hasan Ç., traktör sürücüsü Erol S. ile traktörde yolcu olarak bulunan Hüseyin Akkoçoğlu (75) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazanın ardından jandarma ekiplerince çevrede güvenlik önlemleri alınırken, ekipler incelemelerde bulundu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Etiketler: Kastamonu, Daday, 3. Sayfa, Haber
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