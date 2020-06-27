Son dakika haberi... KAYSERİ 2 katlı binaya koronavirüs karantinası

Son dakika güncel haberi: 2 katlı binaya koronavirüs karantinasıKAYSERİ'de, 5 ailenin bulunduğu 2 katlı bina, binada oturan Suriye uyruklu vatandaşın koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine karantina altına alındı.

27.06.2020 13:54 | Son Güncelleme: 27.06.2020 13:59
2 katlı binaya koronavirüs karantinası
KAYSERİ'de, 5 ailenin bulunduğu 2 katlı bina, binada oturan Suriye uyruklu vatandaşın koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine karantina altına alındı.
Melikgazi ilçesi Hürriyet mahallesi Menekşe sokaktaki binada oturan ismi öğrenilemeyen Suriye uyruklu vatandaş, yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Suriye uyruklu kişiye yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Suriyeli hastanede tedavi altına alınırken, 5 ailenin bulunduğu bina ise koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı. Polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi aldı. Binada oturanların ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor. Son dakika haberi... KAYSERİ 2 katlı binaya koronavirüs karantinası

Kaynak: DHA

Etiketler: Kayseri, Suriye, Güncel, Haber

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