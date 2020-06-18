Son dakika haberi... KAYSERİ Kapadokya balonlarında 'koranavirüs' önlemi

Son dakika haberi: Kapadokya balonlarında 'koranavirüs' önlemiTÜRKİYE'nin önemli turizm merkezi Kapadokya bölgesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında uçuşlarına ara verilen sıcak hava balonları, 1 Temmuz'da tekrar faaliyete geçecek.

18.06.2020 13:22 | Son Güncelleme: 18.06.2020 13:30
Kapadokya balonlarında 'koranavirüs' önlemi
TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezi Kapadokya bölgesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında uçuşlarına ara verilen sıcak hava balonları, 1 Temmuz'da tekrar faaliyete geçecek. Balonlara tedbirler kapsamında yarı kapasitede maskeyle yolcu alınacak.
Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turları, koronavirüs tedbirleri kapsamında verilen aranın ardından 1 Temmuz'da tekrar faaliyete başlayacak. Bu kapsamda, sıcak hava balonu şirketleri uçuşlar için hazırlıklarını tamamladı. Sıcak hava balonu sepetlerinin gerekli bakımları yapılarak, dezenfekte edildi. 24 ve 28 kişilik kapasitede bulunan sıcak hava balonlarına yeni dönemde yarı kapasitede yolcu alınacak. Ayrıca maskesiz yolcular balonlara alınmayacak. Her turun ardından balonlar dezenfekte edilerek temizlenecek.
'2 BİN İNSAN ÇALIŞIYOR'
10 yıllık balon pilotu Üzeyir Kardaş, "Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün balon uçuşları için bize verdiği tarih 1 Temmuz. Bizler 1 Temmuz'da gökyüzüne dönmeyi umut ediyoruz. Kendi işimizi yapmayı çok özledik. 'Kapadokya' denildiğinde insanların aklına artık balon turizmi gelmeye başladı. Yurt dışındaki insanları sıcak hava balonu uçuşları için mutlaka Kapadokya'ya bekliyoruz. Sıcak hava balonu sektörü turizme çok önemli katkıda bulunuyor. Bu sektörde Kapadokya bölgesinde 2 bine yakın insan çalışıyor" dedi.
'SOSYAL MESAFE KURALLARINA UYGUN UÇUŞLAR YAPACAĞIZ'
Balon uçuşlarının başlamasını beklediklerini kaydeden Kardaş, "Hazırlıklarımızı tamamladık. Balon sepetlerimiz haftada en az 1 gün dezenfekte edilmektedir. Maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak, balon uçuşlarının açılacağı günü bekliyoruz. Uçuşlar başladığında yarı kapasiteyle yani 28 kişilik balonumuza 14 kişi alarak, sosyal mesafe kurallarına uygun uçuş yapacağız. Ayrıca maske ve eldiven kullanımını bizim kontrolümüzde gerçekleştirerek, misafirlerimizi uçurmayı düşünüyoruz" diye konuştu.
'VAKA SAYILARINDAKİ ARTIŞ BİZLERİ TEDİRGİN EDİYOR'
Son günlerde artan koronavirüs vakalarına da değinen Kardaş, "Son dönemde vaka sayılarındaki artış tüm sektörü olduğu gibi bizleri de tedirgin ediyor. Bu vaka sayılarına bakarak tabi ki ertelenme ihtimali var. İnsanlarımız maskelerini takarak, sosyal mesafe kurallarına uyarlarsa vaka sayıları düşecektir. Vaka sayılarının düşmesiyle de biz, sahalara dönmeyi arzuluyoruz" dedi. Son dakika haberi... KAYSERİ Kapadokya balonlarında ’koranavirüs’ önlemi

Kaynak: DHA

Etiketler: Kapadokya, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS ve YKS günlerinde sokağa çıkma kısıtlaması talimatı verdi Haber
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS ve YKS günlerinde sokağa çıkma kısıtlaması talimatı verdi
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek Haber
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi Haber
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış Haber
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış
Maskesiz sokağa çıktığı için ceza yiyen vatandaş, akla gelen ilk bahaneyle kendisini savundu Haber
Maskesiz sokağa çıktığı için ceza yiyen vatandaş, akla gelen ilk bahaneyle kendisini savundu
Cüneyt Özdemir, HDP’li isme üç kez aynı soruyu sordu: PKK’yı terör örgütü olarak görüyor musunuz? Haber
Cüneyt Özdemir, HDP'li isme üç kez aynı soruyu sordu: PKK'yı terör örgütü olarak görüyor musunuz?
Bakan Soylu’dan, ’Trabzon böyle bir yükseliş görmedi’ haberine tepki: Bu yazı namussuzluktur Haber
Bakan Soylu'dan, "Trabzon böyle bir yükseliş görmedi" haberine tepki: Bu yazı namussuzluktur
Koronavirüse karşı tüm tedbirleri aldı ama kötü alışkanlığı sonunu getirdi Haber
Koronavirüse karşı tüm tedbirleri aldı ama kötü alışkanlığı sonunu getirdi
Haberler››Güncel››Son dakika haberi... KAYSERİ Kapadokya balonlarında 'koranavirüs' önlemi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:27: Adilcevaz TÜRŞAD voleybol takımı, milli voleybolcu Furkan Gök ile sözleşme imzaladı - Haber 13:27: Nizip'te belediye çalışanları sağlık kontrolünden geçti - Haber 13:27: Edirne'deki sınır kapılarında günde ortalama 50 kişiye Kovid-19 testi yapılıyor - Haber 13:27: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, AA Editör Masası'na konuk oldu: (3) - Haber 13:27: Ankara Barosu, avukat Vahit Bıçak'ın savunmasını istedi - Haber 13:05: Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti - Haber 12:59: Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS ve YKS günlerinde sokağa çıkma kısıtlaması talimatı verdi - Haber 12:50: Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak - Magazin 12:07: Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi - Haberler