Son dakika haberi... Kazada ölen anne ve kızı son yolculuklarına uğurlandı

Son dakika gelişmesine göre Kazada ölen anne ve kızı son yolculuklarına uğurlandı (2)KAMYON ŞOFÖRÜ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ KONYA'da, yönetimindeki kamyonla, iddiaya göre ışık ihlali sonucu hafif ticari araca çarpıp, sürücü Ali Yıldız'ın yaralanmasına, Fatma Yıldız ve Emine Pala'nın ölümüne neden olan sürücü Hasan İbiş,...

19.06.2020 17:50 | Son Güncelleme: 19.06.2020 18:03
Kazada ölen anne ve kızı son yolculuklarına uğurlandı (2)
KAMYON ŞOFÖRÜ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ KONYA'da, yönetimindeki kamyonla, iddiaya göre ışık ihlali sonucu hafif ticari araca çarpıp, sürücü Ali Yıldız'ın yaralanmasına, Fatma Yıldız ve Emine Pala'nın ölümüne neden olan sürücü Hasan İbiş, 'taksirle yaralama ve öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi.İlk ifadesinde sarı ışığın yandığını öne süren Hasan İbiş'in, "Ben geçerken sarı ışık yanıyordu. Selektör yaptım ama kurtaramadım. Kamyonu terk etmemin nedeni de, yakınları gelir diye endişelenip uzaklaştım. Polise teslim olacaktım." dediği öğrenildi. Son dakika haberi... Kazada ölen anne ve kızı son yolculuklarına uğurlandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Fatma Yıldız, Ali Yıldız, Anne, Güncel, Haber

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